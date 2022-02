ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Tudor: «Caprari e Faraoni ok, sull’addio di Kalinic…». Le parole del tecnico del Verona

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese.

SINGOLI –«Caprari e Faraoni si sono allenati con noi negli ultimi due giorni e sono a disposizione. Ho già deciso se farli partire o meno dall’inizio, ma me lo tengo per me. Praszelik dall’inizio? Potrebbe succedere, ma c’è anche Bessa. Frabotta non sarà convocato perché ha caricato molto, ma da lunedì comincerà a lavorare con noi per cercare di riprendere il ritmo. Hongla è tornato e domani sarà in panchina, aspetto che ci dia una mano “seria” per le partite che mancano, così come i nuovi. Retsos sta crescendo, ma i nostri meccanismi devono entrargli sottopelle».

MERCATO – «L’addio di Kalinic apre le porte un po’ a tutti perché quando c’è un giocatore in meno è così. La cessione di Magnani, un giocatore secondo me molto forte, è stata presa tutti insieme e credo sia stata giusta. Cancellieri? È rimasto per giocarsela senza Kale».

UDINESE – «Non conosco bene Cioffi, ma si è adattato al DNA dell’Udinese, una squadra che ha un’identità ben precisa da anni. Dovremo essere attenti a non prendere gol e cercare di fare le cose per bene per segnare perché difendono in tanti. Le palle inattive? Hanno giocatori grandi e grossi, quindi sarà importante prepararli bene, così come tutto il resto».

SIMEONE – «Ha fatto grandi cose in questa annata ed è molto importante per noi: anche quando non segna crea problemi e stanca gli avversari. Lui deve solo pensare a esprimersi al meglio, senza fissarsi su altro. L’ho visto bene, è voglioso e motivato, speriamo che domani torni a pungere».