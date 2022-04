Conferenza stampa Zanetti: «Siamo ancora in corsa. Fiorentina? Fortissimi, ma...»

Conferenza stampa Zanetti, il tecnico del Venezia analizza la situazione della squadra in vista del match con la Fiorentina

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza in vista del match tra Venezia e Fiorentina.

INDISPONIBILI – «Vacca, Modolo, Ebuehi, Ampadu e Sigurdsson sono out, Aramu e Haps li abbiamo recuperati oggi da un problema muscolare, bisogna capire se saranno pronti a giocare subito. Vacca stava giocando con una lesione ancora in corso, Modolo ha un problema al ginocchio, Sigurdsson ha l’influenza. Non è una situazione buona ultimamente».

SERIE DI SCONFITTE – «Non voglio parlare di sfortuna, dobbiamo lavorare su quello che sbagliamo. Valuto le prestazioni e dico che avremmo meritato più degli 0 punti fatti. Abbiamo buttato via risultati già acquisiti ma dobbiamo essere fiduciosi. Non so i motivi per cui cediamo all’ultimo così, abbiamo lasciato giù punti cinque volte all’ultimo minuto che se li avessimo fatti saremmo pieni di entusiasmo. Non abbiamo fatto quei punti per colpa nostra, la situazione è difficile ma non impossibile».

SALVEZZA – «Stiamo lavorando per tentare di arrivare all’obiettivo finale nonostante quella posizione difficile. Si può battere su un sacco di tasti, cose che ci portano a guardare in faccia la realtà. Abbiamo sette finali da cui tirare fuori almeno 9 punti, può succedere tutto e il contrario di tutto. La Serie A è un campionato che mette a nudo i tuoi limiti».

FIORENTINA – «Per fermare la Fiorentina di adesso serve fare una partita straordinaria, loro sono al livello delle grandi. Hanno giocatori fortissimi e congeniali alle idee di Italiano e giustamente guardano all’Europa. Questo però non vuol dire che partiamo già sconfitti. Anche all’andata era impossibile ma poi siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Se pensiamo all’avversario perdiamo subito autostima, pensiamo a noi presentandoci affamati».