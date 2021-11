Conferenza stampa Zapata: «Mi aspetto una partita tosta con grande intensità»

Duvan Zapata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League: le sue parole

MATCH – «Mi aspetto una partita tosta, come tutte quelle in queste competizioni. Hanno appena vinto in campionato, l’intensità sarà alta, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre capacità, dobbiamo cercare di vincere questa partita in casa. Il gol prima poi arriverà, ma l’importante è fare una buona partita per poter conquistare i tre punti».

FORMA FISICA – «Sto bene dopo l’infortunio al ginocchio, ho avuto la possibilità di giocare anche in nazionale. Sono motivato, ma la motivazione per questo tipo di partite viene da sola. L’aspetto mentale è quello importante, se stai bene puoi sempre fare belle prestazioni».

RONALDO – «È un giocatore importante, ha un valore altissimo. Domani dobbiamo concedere pochissimo sia a lui che a tutto il Manchester».

INTER – «Sono stato tentato dall’Inter, ma io avevo le mie idee, sono contento di essere rimasto qui a Bergamo. Credo sia stata la cosa migliore per me e per la mia famiglia, il mio futuro? Lo vedo sempre qua, nerazzurro».