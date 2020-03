Real Madrid, Zidane esulta: «Grande Vinicius» – VIDEO

Zinedine Zidane esalta la prestazione di Vinicius Jr nella vittoria contro il Barcellona: ecco le parole del tecnico – VIDEO

Zinedine Zidane, in conferenza stampa, esalta la prestazione di Vinicius Jr dopo il gol contro il Barcellona.

ZIDANE – «Sono molto felice per Vinicius, ha trovato il gol in una partita molto importante. Non è stato decisivo solo in fase d’attacco, ma ha svolto anche un grande lavoro difensivo. La solidità difensiva e l’equilibrio sono fondamentali, non basta solo giocare un buon calcio».