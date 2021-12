Conferenza stampa Rabiot: «Fischi? Sono un professionista. Sono concentrato sulla squadra»

Conferenza stampa Rabiot: le dichiarazioni del centrocampista della Juve alla vigilia del match di Champions contro il Malmoe

Adrien Rabiot parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Malmoe.

PARTITA – «Dobbiamo vincere, giocando bene. Possiamo ancora prendere il primo posto. Sarà importante vincere questa partita».

RUOLO PREFERITO – «Sono un centrocampista centrale, mi adatto. Preferisco giocare centralmente ma posso anche aiutare la squadra sulla fascia. Devo solo adattarmi a quello che vuole il mister».

POCHI GOL – «Ne ho già parlato col mister. Non ho ancora segnato in questa stagione. Devo anche fare assist per aiutare questa squadra. So che devo fare qualcosa in più. Ne stiamo parlando».

FISCHI – «Se mi danno noia? No, sono un professionista. Faccio questo lavoro da dieci anni, conosco il calcio. Sono sereno: devo solo concentrarmi sul campo, su quel che devo fare. Devo dare tutto alla squadra, giocando bene, è l’unico modo di cambiare le cose».