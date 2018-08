Consigli Fantacalcio 2018-2019: chi schierare alla prima giornata di Serie A. L’analisi partita per partita sugli uomini da scegliere

Il conto alla rovescia, in vista dell’inizio della Serie A 2018-2019, è cominciato. E anche in chiave Fantacalcio il primo appuntamento del campionato rappresenta l’inizio di una nuova annata. Il mercato è ormai alle spalle e ora si fa davvero sul serio. Il primo turno si apre con Chievo-Juventus alle 18 e con Lazio-Napoli alle 20.30: antipasto succulento, che verrà seguito dalle interessantissime sfide di domenica. Si parte con Torino-Roma alle 18, si prosegue con Empoli-Cagliari, Parma-Udinese, Sassuolo-Inter e Bologna-Spal alle 20.30. Il turno si chiude lunedì sera con Atalanta-Frosinone, in attesa di capire quando verranno recuperate le sfide Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, rinviate in segno di lutto per il dramma del crollo del Ponte Morandi a Genova. Ora passiamo in rassegna tutte le partite della prima giornata, con i relativi consigli per i fantallenatori. Ecco chi schierare. (LEGGI ANCHE: LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA PRIMA GIORNATA)

Chievo-Juventus: chi schierare al Fantacalcio

Sul fronte Chievo, ovviamente, occorre massima cautela. La scommessa intrigante può essere Sorrentino in porta: in chiave modificatore può ricevere un voto alto, soprattutto nel caso in cui Cristiano Ronaldo e compagni dovessero sollecitarlo a dovere. Altro uomo da schierare può essere Giaccherini: la sua generosità in fase di ripiegamento potrebbe essere ripagata da una bella sufficienza. Per quanto concerne la Juventus, invece, c’è l’imbarazzo della scelta: per schierare la formazione aspettate di capire chi giocherà fra Cuadrado e Cancelo, decisione fondamentale soprattutto nello schieramento della difesa. Fidatevi di Khedira, che giocherà dall’inizio. E andate sul sicuro col tridente Dybala-CR7-Douglas Costa. Se avete Bernardeschi, mettetelo: può giocare dall’inizio. E se entra a gara in corso trova sempre il modo per essere decisivo.

Lazio-Napoli: chi schierare al Fantacalcio

Innanzitutto, per quanto riguarda la Lazio, ricordatevi che Lulic e Lucas Leiva sono squalificati: non commettete l’errore madornali di inserirli nell’undici titolare. Luis Alberto e Immobile vanno schierati sempre, contro qualunque avversario. A maggior ragione quando i biancocelesti giocano in casa. Così come Milinkovic-Savic, naturalmente. Evitate, se potete, di affidarvi a gente come Luiz Felipe, Caceres e Wallace. Ma se avete Acerbi mettetelo pure: è sempre sul pezzo. Sul fronte Napoli è caldamente sconsigliato Hamsik: è reduce da un pessimo pre-campionato. Andate sul sicuro con Koulibaly, Allan e anche Milik, che ha ritrovato l’appuntamento con il gol. No secco per Hysaj e Mario Rui, che dovranno vedersela con gente molto ma molto complicata da gestire.

Torino-Roma: chi schierare al Fantacalcio

La squalifica di Ansaldi lancia la candidatura, in casa Toro, di Berenguer sulla corsia di sinistra. Ma lo spagnolo è apparso in grande difficoltà nelle ultime uscite: gli esterni rapidi della Roma potrebbero farlo sbandare. Sta bene, invece, Baselli, ma i tre uomini da schierare sono sicuramente Sirigu in porta, la roccia N’Koulou in difesa e Iago Falque davanti. Per lo spagnolo sarà la sfida dell’ex e, vista la mole dei centrali difensivi giallorossi, la sua velocità può diventare un’arma letale in contropiede. Per quanto riguarda la Roma, il primo nome sul quale puntare è quello di Diego Perotti: giocherà titolare, per cui se dovesse avere un rigore a favore lo tirerà sicuramente lui. Poi non dimenticatevi di Kolarov, che l’anno scorso punì Sirigu su punizione. E per ora evitate Olsen e Nzonzi: il primo perché all’esordio in Serie A, il secondo perché non giocherà. Inutile sprecare un cambio con l’ex Siviglia. Un altro da schierare? Florenzi! Sulla sua corsia c’è Berenguer, può sfondare ogni volta in cui prova ad attaccare.

Bologna-Spal: chi schierare al Fantacalcio

Date fiducia, se avete gente del Bologna nella vostra rosa, a tre uomini in particolare: Mattiello, Pulgar e Palacio. Tutti e tre sono reduci da un ottimo pre-campionato e sono pronti ad affrontare la prima giornata di campionato da protagonisti. Se avete altre soluzioni in rosa, evitate di schierare Falcinelli in attacco: troverà una Spal chiusa, che fa dell’organizzazione difensiva un vero e proprio marchio di fabbrica. Gli spazi saranno ridotti al minimo e l’insufficienza, in questi casi, è davvero dietro l’angolo. Passando alla Spal, invece, cercate di riporre la massima fiducia nel pacchetto arretrato: Cionek, Vicari e Felipe possono fare una gran bella figura, così come l’uomo di fatica e lotta Schiattarella a centrocampo. Sarà una partita equilibratissima, molto contratta e molto tattica, soprattutto in mezzo al campo: Antenucci, ma soprattutto Petagna, potrebbero avere pochissimi palloni. E anche gli esterni Lazzari e Fares rischiano di essere annullati dai laterali rossoblù.