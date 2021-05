Conte, addio Inter? Marani: «Ha diritto a una squadra top»

Matteo Marani ha parlato del possibile addio all’Inter di Antonio Conte

Matteo Marani ha scritto del possibile addio di Antonio Conte all’Inter sulle pagine di Tuttosport. Ecco le parole del giornalista sull’ipotesi comparsa nei giorni successivi alla conquista dello Scudetto per la situazione abbastanza delicata in casa Inter.

«Conte ha ragione. Ha diritto di guidare una squadra top. Necessiterà una soluzione di bilanciamento: sacrifici mirati e sopportabili, per inseguire il bis in campionato e un passaggio di turno in Champions».