Conte: «Barella migliorato, Chiesa ottimo. Su Bonucci e Chiellini...»

Antonio Conte ha rilasciato un’intervista al The Telegraph. Ecco le dichiarazioni sui suoi ex giocatori Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa e Nicolò Barella in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

BARELLA – «Nicolò è un giocatore che solo due anni fa giocava nel Cagliari, una squadra di medie dimensioni. Negli ultimi due anni è migliorato molto all’Inter. Ha una grande energia e può correre tanto quanto la maggior parte dei giocatori può fare in due partite».

BONUCCI CHIELLINI – «Sono due difensori centrali fantastici. In questo momento e in questi Europei sono i migliori difensori. Chiellini sa benissimo che la sua carriera finirà tra qualche anno e per questo ora è sempre concentrato. Sa che questa potrebbe essere l’ultima occasione importante della sua carriera per vincere con la Nazionale. Penso che insieme a Leo siano i difensori più forti degli Europei. Hanno l’esperienza giusta per affrontare questo tipo di partite e la giusta personalità».

CHIESA – «È forte nell’uno contro uno, ha buone qualità con il sinistro e con il destro, è bravo tecnicamente ed è anche forte fisicamente. È un ottimo giocatore e sicuramente potrebbe giocare per una squadra importante anche in Inghilterra. È forte anche fisicamente».