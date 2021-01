Conte: «Vidal deve lavorare e pedalare, nessuno ha il posto assicurato. Su Hakimi…»

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rotonda vittoria contro il Crotone. Le sue parole

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo al rotonda vittoria contro il Crotone. Le sue parole.

VITTORIA – «Ci sono state buone risposte oggi. Eravamo partiti nella maniera giusta poi c’è stato questo calcio d’angolo dove ci hanno sorpreso. Siamo stati bravi a ribaltarla, poi il rigore concesso poteva scatenare ansia e nervosismo invece i ragazzi sono stati bravi a riprendere il filo del discorso. Siamo stati bravi a portare a casa la vittoria».

LUKAKU E VIDAL – «Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a rischio per la Sampdoria. Appena ha avvertito il problema l’abbiamo sostituito quindi non dovrebbe essere nulla di grave. Per quello che riguarda Arturo ha margini di miglioramento importanti, deve lavorare a testa bassa e pedalare. Anche perchè qui nessuno ha il posto assicurato, deve dimostrare di meritare di giocare. Deve fare molto meglio di quello che sta facendo»

VIDAL – «Come ho detto, lui deve fare molto meglio. Mi riferisco a quello che abbiamo visto fino adesso. Troppi alti e bassi, non ci possiamo permettere di averli da parte sua. Lui lo sa e sa che deve tornare ad allenarsi perchè magari quando giochi in grandi squadre tante volte l’aspetto dell’allenamento passa in secondo piano. Qui bisogna alzare il campo, lo sa benissimo e gli diamo tempo per adattarsi».

SENSI – «Siamo contenti di recuperare Sensi e incrociamo le dita. Lo abbiamo avuto per sette partite, sta trovando la migliore condizione».

HAKIMI – «Sta migliorando molto nella fase difensiva. Lui è arrivato all’Inter pensando solo a una fase e invece noi gli abbiamo chiesto anche di difendere. Si è applicato, lui è molto migliore rispetto a quello che è arrivato a inizio stagione. Merito a lui che si è messo a disposizione e sta offrendo delle garanzie che cercavo».