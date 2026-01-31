Conte amaro dopo Napoli Fiorentina: «Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato… Oggi sono troppo inc***ato. Dicono che ci lamentiamo, ma…»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di NapolI Fiorentina, Antonio Conte ha espresso tutta la sua amarezza e delusione per l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, nonostante il successo ottenuto per 2 a 1.

INFORTUNIO DI DI LORENZO – «C’è poco da dire. Torniamo al discorso di mettere partite su partite, su partite. Questo tipo di infortunio, il crociato, arriva per un evento traumatico. Ma giocando così tante partite non fai altro che ammazzare questi ragazzi e ammazzare il calcio! O si cambia anche il discorso del numero della rosa… Noi abbiamo una rosa molto striminzita, perché non abbiamo giocatori del vivaio. Se dobbiamo fare 60 o 70 partite l’anno, le rose vanno allargate. Crociato? Sembra di sì. Sapete benissimo cosa rappresenta per noi. Quest’anno tutto possiamo dire tranne che ci stiamo lamentando! Qua ci sono infortuni gravi, ai quali fai fatica a mettere una pezza. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, bisogna dirgli sempre grazie. Partecipare a più partite per prendere più soldi, è una cosa effimera… Prendi più soldi ma poi ti servono più giocatori! Se non si capisce questo, il calcio va in una cattiva direzione. Mi dispiace che l’associazione calciatori si giri dall’altra parte o sia d’accordo con la federazione. E’ assurdo e mi dispiace»

PERCHE’ OLIVERA E NON BEUKEMA? IL GRUPPO CREDE ANCORA ALLO SCUDETTO – «Ho fatto la scelta di mettere Olivera perché mi dà più garanzie di Beukema. Scudetto? Parliamo del tutto. Una squadra che sta facendo il massimo con quello che abbiamo a disposizione. Per fortuna abbiamo fatto questi punti. Fatevi una domanda e datevi una risposta: se iniziasse ora il campionato, a che posizione mettereste questo Napoli? Poi noi non vogliamo mollare, abbiamo la Coppa Italia, il campionato e una qualificazione europea da centrare. Ma andando così diventa difficile. Le altre si stanno attrezzando sul mercato, a noi ce l’hanno bloccato! Oggi sono troppo inc***ato per Di Lorenzo, altrimenti dovrei dire qualche altra cosa».

