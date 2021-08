Conte torna in panchina? Sondaggio di una big inglese

Antonio Conte potrebbe tornare in panchina ad allenare una big di Premier League dopo la separazione con l’Inter

Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare una squadra di Premier League. In tempi molto brevi. Secondo la stampa inglese i dirigenti dell’Arsenal non sarebbero contenti dell’operato dell’attuale allenatore Arteta e avrebbero messo nel mirino l’ex tecnico di Inter e Juventus come suo sostituto in caso di separazione. Conte è rimasto senza squadra dopo l’addio a sorpresa all’Inter da campione d’Italia in carica.