Conte Tottenham, chiusura a un passo: firma già domani?

Conte Tottenham, gli Spurs stanno lavorando agli ultimi dettagli per il tecnico. L’ufficialità potrebbe arrivare nella giornata di domani

Il lieto fine tra Antonio Conte e il Tottenham dovrà attendere ancora un po’, ma è solo questione di tempo.

L’allenatore ex Inter e il club londinese sono al lavoro per definire i dettagli dell’accordo che porterà il tecnico italiano alla guida degli Spurs per il prossimo anno in mezzo. L’affare è in dirittura d’arrivo e per le firme bisogna attendere domattina. A riportalo è Sky Sport.