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Convocati Bologna per l’Aston Villa, l’elenco completo di Italiano: c’è la decisione su Odgaard!

Published

8 ore ago

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Convocati Bologna per l’Aston Villa, l’elenco completo di Italiano: c’è la decisione su Odgaard! Questi i calciatori dei rossoblù a disposizione

Il Bologna continua a lavorare in vista della sfida di domani 9 aprile contro l’Aston Villa al Dall’Ara alle 21:00, una partita cruciale per le ambizioni europee dei rossoblù, valevole per i quarti di finale d’andata di Europa League. Tra i convocati torna Jens Odgaard, che aveva saltato alcune partite per infortunio. Il giocatore danese, classe 1999, si è adattato al ruolo di mezzala nel nuovo 4-3-3 di Vincenzo Italiano, ma resta un’opzione valida anche in attacco. Resteranno fuori invece Skorupski, Lykogiannis e Dallinga, che non sono stati convocati. Nessun problema fisico per Joao Mario, uscito nel finale della partita contro la Cremonese, che sarà regolarmente a disposizione per il match.

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Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, Heggem, Lucumì, Joao Mario, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Rowe, Castro, Odgaard, Orsolini.

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