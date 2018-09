Convocati Dudelange-Milan: Gattuso senza tre big

Convocati Dudelange-Milan, ecco l’elenco dei 19 rossoneri selezionati da Gennaro Gattuso per l’esordio stagionale in Europa League

Convocati Dudelange-Milan, brutte notizie per Gennaro Gattuso. Rossoneri attesi domani in Lussemburgo dalla sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League, Ringhio privo di tre big: fuori dalla lista dei convocati Mateo Musacchio, Suso e Cutrone. Presente, invece, Alen Halilovic, con il croato che era sparito dai radar nelle ultime settimane.

Ecco l’elenco completo dei diciannove calciatori convocati dal tecnico rossonero: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina, Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Romagnoli, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain