Convocati Milan-Benevento: ok Biglia, out Calhanoglu

Convocati Milan-Benevento, sono 22 i calciatori selezionati da Gennaro Gattuso per la sfida contro le Streghe: ok Lucas Biglia, ancora out Hakan Calhanoglu

Convocati Milan-Benevento: sorride a metà Gennaro Gattuso. Pochi istanti fa è stata diramata la lista dei 22 calciatori selezionati dal tecnico rossonero per la sfida in programma domani a San Siro e valida per la 34^ giornata di Serie A 2017/2018: a disposizione Lucas Biglia, alle prese con qualche acciacco, mentre Hakan Calhanoglu dà forfait.

Ecco l’elenco completo dei 22 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per il confronto con la formazione di Roberto De Zerbi: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata, Biglia, Bonaventura, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.