Infortunio Biglia: botta al ginocchio in Torino-Milan

Infortunio Biglia, l’argentino esce dal campo dolorante in Torino-Milan ma sembra che il problema non sia grave

Per infortunio Biglia è stato sostituito nella ripresa ieri sera. Il migliore in campo del Milan ha subito un colpo all’altezza del ginocchio durante il match con il Torino e ha fatto spazio a Locatelli. C’è stata molta apprensione in casa Milan per lui, ma Biglia ha chiarito: «Io sto bene. Sono uscito per una botta al ginocchio, ma non è nulla di grave».

L’infortunio sembra quindi solo qualcosa di passeggero, non dovrebbe essere a rischio per la sfida di sabato sera contro il Benevento a San Siro. Il Milan ha ritrovato le geometrie di Biglia e non vuole perderlo ancora per molto, proprio adesso che è nel suo momento migliore. Preoccupano un po’ di più le condizioni di Calhanoglu.