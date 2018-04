Torino-Milan 0-1: risultato e cronaca in diretta live

Torino-Milan, 33ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È ufficialmente iniziata la sfida che metterà di fronte, allo stadio “Grande Torino”, i padroni di casa del Torino e il Milan di Gattuso. Entrambe reduci da un pareggio, le due squadre sono alla ricerca di punti per tentare ancora una disperata scalata verso il loro obiettivo stagionale: la Champions League per i Rossoneri e l’Europa League per i Granata. Le speranze per entrambe, però, sono appese a un filo e dipendono molto anche dall’esito delle partite delle concorrenti. Ecco la cronaca live del match

TORINO-MILAN: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Torino-Milan 0-1: tabellino

Marcatori: 9′ pt, Bonaventura

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón (11′ st, Obi), Baselli, Ansaldi; Iago Falque (18’st, Edera), Ljajić; Belotti. A disposizione: Ichazo, Coppola, Bonifazi, Molinaro, Barreca, Acquah, Valdifiori, Berenguer, Niang. Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, C. Zapata, Bonucci, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Borini. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Calabria, G. Gómez, Musacchio, Antonelli, Locatelli, Montolivo, Mauri, Çalhanoğlu, Cutrone, A. Silva. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Fabio Maresca

Note: Ammonizioni: De Silvestri (T), Rincon (T)

Torino-Milan: diretta live e sintesi

18’ ˗ Seconda sostituzione: entra Edera, esce Iago Falque

18’ ˗ Occasione Torino. Sugli sviluppi di un buon cross creato dai piedi di De Silvestri, Kessié spizza il pallone che, a sua volta, arriva sui piedi di Ansaldi: il suo tentativo sfiora soltanto il palo

16’ ˗ Occasione sprecata Torino. I granata riescono a conquistare un po’ di campo con Ljajic che, arrivato sulla trequarti, serve Belotti al limite dell’area, il cui tiro viene subito ribattuto

15’ ˗ Il Milan, con grande personalità, esce in palleggio e in superiorità numerica prova a fare male al Torino ma il tentativo di Suso dal limite dell’area non può creare alcun grattacapo a Sirigu che blocca facilmente

12’ ˗ Prima sostituzione del match per il Torino: entra Obi, esce Rincon

10’ ˗ Interessante scambio tra Borini e Kalinic che provano un buon tentativo di triangolo al limite dell’area granata: il mancato preciso controllo palla dell’ex Liverpool, però, vanifica l’occasione

9’ ˗ Lo staff medico del Torino è costretto a entrare per accertarsi delle condizioni di Belotti, rimasto a terra dopo un colpo subito da Kessié

8’ ˗ Kalinic difende con forza e abnegazione la palla senza, però, riuscire a cavare un ragno dal buco

6’ ˗ De Silvestri prova ad attaccare alle spalle Borini ma finisce in fuorigioco e Maresca non può fare altro che interrompere la manovra

5’ ˗ N’Koulou interviene in maniera non pulita su Borini e Maresca, dopo aver saggiato l’inefficacia del vantaggio, fischia la punizione

3’ ˗ Borini affonda sulla sinistra e tenta di mettere in mezzo un buon traversone rasoterra, prontamente allontanato da Burdisso

1’ ˗ Ottimo lancio di Abate in direzione di Nikola Kalinic al centro dell’area ma N’Koulou legge bene il tempo dell’intervento e anticipa l’attaccante

1’ ˗ Maresca fischia il calcio d’inizio della seconda frazione: sarà il Milan a battere

Le squadre sono rientrate in campo con gli stessi ventidue

SINTESI PRIMO TEMPO: Inizio di partita davvero scoppiettante. La formazione di casa cerca di far valere subito il fattore campo, operando un efficace pressing che la premia immediatamente: pronti via e Ansaldi conquista un calcio di rigore ma Belotti, continuando la sua maledizione dagli undici metri, lo sbaglia clamorosamente. La formazione rossonera, galvanizzata da questo errore, si riversa in avanti trovando, dopo pochi minuti, uno straordinario gol da fuori area con Bonaventura, dopo un’azione ben orchestrata da Suso. Il Torino sembra risentire della pesante batosta e il Milan ne approfitta per creare una serie di buone occasioni, seppur mai nitide. Superata la mezz’ora, i Granata vanno per due volte consecutive vicini al pareggio con Belotti e Iago ma i loro tentativi non vanno a buon fine. Il Milan gestisce bene sul piano del gioco e della fase difensiva e i padroni di casa fanno fatica a guadagnare metri in campo

45′ – Finisce qui il primo tempo: è 0-1

45’ ˗ Maresca ammonisce Bonaventura, reo di aver commesso un fallo nettamente in ritardo su Baselli

44′ – Sugli sviluppi di un pericoloso calcio d’angolo, Donnarumma sventaglia bene e allontana la minaccia

42’ ˗ Rincon interviene in maniera eccessivamente veemente su Suso: ammonizione per il venezuelano

41′ – Borini ci prova da distanza siderale: il suo tentativo finisce quasi in curva

40’ ˗ Fallo in attacco di De Silvestri su Borini in area rossonera: Donnarumma pronto al rilancio

39’ ˗ Da un ottimo cross di Abate, protagonista di una buona conquista di palla, Kalinic prova a schiacciare di testa, indirizzando il pallone nell’angolino ma il suo tentativo non è brillante e si perde sul fondo

37’ ˗ Ljajic se la prende con Belotti per non averlo servito con il giusto tempismo, ma il Gallo avrebbe potuto fare ben poco

33’ ˗ Nuova occasione Torino. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Ansaldi tenta il tiro da fuori area, sfruttando la palla rapida ricevuta dal compagno, ma il pessimo tocco svirgolato fa nascere un potenziale assist per Iago Falque che, al centro dell’area, spara alto

33’ ˗ Occasione Torino. De Silvestri trova il tempo di mettere il pallone dentro l’area e Belotti, nonostante la netta prevalenza dei Rossoneri, riesce a staccare con grande tempismo, mettendo in apprensione Donnarumma, costretto a spingere il pallone in calcio d’angolo

31’ ˗ Una serie di brutti errori del Torino in disimpegno permette alla squadra di Gattuso di ripartire in contropiede

29’ ˗ Borini, dopo un rapido scatto sulla fascia, rientra sul destro per tentare il tiro dal limite dell’area ma la sua conclusione viene intercettata e deviata in corner da un difensore granata

27’ ˗ Nuovo intervento di Maresca per sanzionare un fallo di Iago su Rodriguez

25’ ˗ Intervento in ritardo di De Silvestri su Borini: prima ammonizione della partita per il granata

23’ ˗ Ansaldi prova il lancio dalla distanza per Belotti ma la sua traiettoria è troppo lunga e si perde sul fondo

21’ ˗ Ansaldi viene colpito da Suso nel tentativo di difendere il pallone: questo basta per far scattare una semi rissa nella quale sono coinvolti, soprattutto, Burdisso e Suso, immediatamente sedata dall’arbitro con un fischio

21’ ˗ Iago Falque prova a liberarsi all’altezza della linea dell’area di rigore ma Rodriguez intercetta e sventa la minaccia

19’ ˗ Abate ferma con un fallo Belotti: Maresca fischia ma non estrae cartellini

18’ ˗ Un ottimo dribbling verso il centro dell’area granata di Suso mette in difficoltà la difesa granata costretta a mettere in calcio d’angolo

16’ ˗ Belotti prova a sradicare il pallone dai piedi di Bonucci ma l’eccessiva foga lo porta a commettere fallo

14’ ˗ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Rincon prova a servire Iago Falque da fuori area ma lo spagnolo non aggancia e l’occasione sfuma

12’ ˗ Burdisso interviene in maniera decisa su Kalinic: il croato rimane a terra ma Maresca non concede alcuna punizione

9’ ˗ GOL MILAN!!!!! Da un’azione ben orchestrata dai rossoneri sulla fascia destra, Kessié mette apprensione a Sirigu. Il pallone rimane pericolosamente in area e da un rinvio non impeccabile di Ansaldi, Bonaventura si trova sui piedi l’occasione per tentare il tiro dalla distanza: il centrocampista non se lo fa ripetere due volte e scarica un destro violento che bacia il palo e si infila alla destra di Sirigu

9’ ˗ Baselli prova a premiare lo scatto di Ljajic ma la sua palla è troppo lunga e Donnarumma non ha problemi a bloccare

7’ ˗ Kessié difende bene la palla sulla corsia destra e conquista il secondo calcio d’angolo. Sugli sviluppi dello stesso, Zapata prova la torre ma la difesa è attenta e allontana

6’ ˗ Kessié fa partire un buon tiro dal centro dell’area ma Maresca fischia per fallo di mano dell’ivoriano

3’ ˗ CLAMOROSO! Secondo rigore fallito per il Gallo Belotti, il suo tiro potentissimo si infrange sulla traversa

3’ ˗ Calcio di rigore per il Milan: Kessié prova a rimediare dopo aver perso il pallone ma il tocco in area è netto e Maresca non può fare altro che fischiare il calcio di rigore

2’ ˗ Borini viene atterrato sulla sua fascia di competenza dopo aver tentato un buon disimpegno

1’ ˗ Ansaldi, di prima, prova a trovare Ljajic ma Bonucci è attento e spazza in fallo laterale

1’ ˗ Maresca fischia il calcio d’inizio: sarà il Torino a battere il primo pallone del match

Torino e Milan sono entrate in campo e sono pronte a darsi battaglia per conquistare i tre punti, davanti a una straordinaria cornice di pubblico, per essere un turno infrasettimanale

Torino-Milan: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali. Se per i granata la formazione è completamente confermata, Gattuso decide di optare per due cambi rispetto alla formazione ipotizzata alla vigilia. Uno in difesa, con Abate che prende il posto da titolare ai danni di Calabria e uno in attacco con Borini che partirà dal primo minuto, al posto di Çalhanoğlu.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Ljajić; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, C. Zapata, Bonucci, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Borini. Allenatore: Gattuso.

Torino-Milan: probabili formazioni e pre-partita

In una gara che si preannuncia molto equilibrata, Torino e Milan proveranno ad un aggiungere un importante tassello per tentare un ulteriore passo verso il tentato sospirato obiettivo stagionale. Il pareggio esterno ottenuto contro il Chievo ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Torino e quello con i Rossoneri diventa allora un crocevia importante verso l’Europa League. Con il cambio di modulo confermato, sarà ancora Ljajic al centro dell’attacco, con Iago al suo fianco e il ritrovato Belotti davanti; da valutare le condizioni di N’Koulou, con Bonifazi pronto a sostituirlo. Pochi dubbi anche per il tecnico dei Rossoneri Gattuso che dovrebbe confermare Zapata al centro della difesa, dopo l’ottima prestazione espressa contro il Napoli, e Nikola Kalinic al posto di Cutrone e André Silva al centro del tridente offensivo.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Ljajić; Belotti. A disposizione: Ichazo, Coppola, Bonifazi, Molinaro, Barreca, Acquah, Valdifiori, Obi, Berenguer, Edera, Niang. Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, C. Zapata, Bonucci, R. Rodríguez, Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, G. Gómez, Musacchio, Antonelli, Locatelli, Montolivo, Mauri, Borini, Cutrone, A. Silva. Allenatore: Gattuso.

Torino-Milan: i precedenti del match

Quella che andrà in scena allo stadio “Grande Torino” del capoluogo piemontese sarà la gara numero 144, nel bilancio totale tra le gare giocate in casa e trasferte di Torino e Milan. Finora, il conteggio delle gare disputate a Torino sorride nettamente a favore dei granata, con 20 vittorie, 34 pareggi e 11 sconfitte. Se, però, a questo bilancio si aggiungono quelle in trasferta, allora si ribalta il risultato con il Milan in vantaggio: 59 vittorie, 53 pareggi e 31 sconfitte. I risultati più frequenti di questa sfida, a Torino, sono stati i pareggi per 1˗1 e 0˗0 e curiosamente, negli ultimi quattro anni, tutte le sfide in terra sabauda si sono concluse con il segno x. Molto vicino è il resoconto dei gol fatti e subiti in questa stagione: 46 fatti e 38 subiti per i Granata e 43 fatti e 36 subiti per i Rossoneri. Una gara, dunque, che si presenta apparentemente molto equilibrata, alla luce anche del risultato dell’andata: 0˗0.

Torino-Milan: l’arbitro del match

Sarà Fabio Maresca l’arbitro designato per dirigere la sfida tra Torino e Milan, valida per il turno infrasettimanale della 33° giornata di Serie A, in programma allo stadio “Grande Torino” questa sera alle 20.45. Il direttore di gara ˗ classe ’81, della sezione di Napoli, di professione appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ˗ è alla 16° gara nella massima categoria della stagione in corso e ha già incrociato le due squadre, in una occasione per ciascuna: alla 20° giornata i Rossoneri, con la vittoria di misura degli stessi nella gara casalinga contro il Crotone e i Granata alla 28° nella gara esterna contro la Roma, con la netta sconfitta per 3˗0 degli ospiti. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Di Iorio; il quarto uomo designato sarà Pinzani mentre alla postazione VAR siederà Banti, assistito da Schenone.

