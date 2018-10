Convocati Psv-Inter: torna Vrsaljko

Buone notizie per Spalletti in vista dell’incontro di Champions League. Convocati Psv-Inter: c’è Sime Vrsaljko. Le ultimissime

Sime Vrsaljko torna nella lista dei convocati. Il giocatore croato dell’Inter non è riuscito a imporsi in questo inizio di stagione con la maglia nerazzurra a causa di un problema al ginocchio che lo tormenta da un bel po’ ma intanto è tornato a disposizione di mister Spalletti per la prossima sfida di Champions League contro il Psv. Il giocatore croato è stato infatti convocato per la sfida in terra olandese. Convocati Psv-Inter: i nomi.

L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 20 convocati in vista della sfida di Champions contro il Psv di domani alle 21.00 al Philips Stadium. C’è Sime Vrsaljko. Questo l’elenco dei nerazzurri precettati da mister Spalletti per la sfida di Champions: Handanovic, Padelli, Berni; Vrsaljko, de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D’Ambrosio, Skriniar; Vecino, Nainggolan, Borja Valero, Brozovic; Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Perisic, Candreva.