Convocati Uruguay, 5 ‘italiani’ nella lista di Tabarez

Convocati Uruguay, ecco la lista del commissario tecnico Oscar Tabarez: cinque calciatori che militano nel campionato italiano, una esclusione eccellente

Convocati Uruguay, tra i 23 calciatori del ct Oscar Tabarez per il Mondiale 2018 in Russia ci saranno ben ‘cinque’ italiani. Diversi, infatti, i calciatori che militano nel campionato di Serie A per quel che concerne la nazionale celeste. Pochi minuti fa è stata diramata la lista ufficiale: ci saranno il difensore della Lazio, Martin Caceres, il centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira, il centrale dell’Inter, Matias Vecino, il giovane calciatore della Juventus, Rodrigo Bentancur, e l’esterno del Genoa, Diego Laxalt. Bocciato al foto-finish, invece, il trequartista della Sampdoria, Gaston Ramirez.

Di seguito riportiamo la lista dei convocati Uruguay diramata dal commissario tecnico Oscar Tabarez:

Portieri: Muslera, Martin Silva, Campaña.

Difensori: Godin, Coates, Gimenez, Maxi Pereira, Gaston Silva, Caceres, Varela.

Centrocampisti: Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur, Sanchez, Rodriguez, Laxalt, de Arrascaeta.

Attaccanti: Urretaviscaya, Maxi Gomez, Stuani, Cavani, Suarez.