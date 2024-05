Copa America, novità CARTELLINO ROSA: ecco a cosa servirà e quali sono le regole

Ci sarà un nuovo cartellino per gli arbitri della Copa America: avrà il colore rosa ed ecco a cosa servirà

Ci sarà una novità importante a partire dalla Copa America 2024. La CONMEBOL ha deciso infatti che verrà introdotto il cartellino rosa. Ma a cosa servirà questo speciale aggiornamento sudamericano?

Cominciamo a dire che non si tratta di una sanzione bensì un modo per evidenziare quando un cambio viene effettuato per un trauma cranico o una commozione cerebrale. Dunque, come già si usa di solito, verrà concesso uno slot in più, ma la differenza è che verrà segnalato.

Una volta terminata la partita, fino a un massimo di 24 ore dalla fine), sarà obbligatorio presentare il modulo SCAT5 (strumento standardizzato per la valutazione delle commozioni cerebrali) per confermare l’accaduto.