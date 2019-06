Copa America, Venezuela-Argentina: streaming e probabili formazioni

Venezuela-Argentina streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il quarto di finale della Copa America 2019

Qualificatasi ai quarti di finale della Copa America 2019 grazie al successo nella 3ª giornata della fase a gironi sul Qatar, che le ha consentito di chiudere al 2° posto nel Girone B, l’Argentina guidata dal C.t. Lionel Scaloni in panchina e dal fuoriclasse Lionel Messi in campo, deve superare l’ostacolo rappresentato dal Venezuela di Rafael Dudamel, piazzatosi al 2° posto nel Girone A dietro ai padroni di casa del Brasile.

Venezuela-Argentina: la partita si disputerà alle ore 21 italiane di venerdì 28 giugno 2019 nel palcoscenico dello Stadio Maracaña di Rio de Janeiro. Nell’Albiceleste sono presenti diversi giocatori che militano in Serie A: German Pezzella della Fiorentina, Rodrigo De Paul e Juan Musso dell’Udinese, Lautaro Martinez dell’Inter e Paulo Dybala della Juventus. Il capitano dei Vinotinto è invece il centrocampista del Torino, Tomás Rincon.

Il quarto di finale Venezuela-Argentina sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN, come tutte le altre gare del torneo, i cui diritti sono stati acquisiti in maniera esclusiva dalla piattaforma. DAZN, una volta sottoscritto un abbonamento, sarà disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN).

La partita sarà inoltre visibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo o collegando una console Playstation 4 o Xbox), ma sempre tramite app DAZN.

Le probabili formazioni

VENEZUELA (4-3-2-1): Farinez; Hernandez, Chancellor, Mago, Rosales; Rincon, Moreno, Herrera; Machis, Savarino; Rondon. Ct. Dudamel.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuna; Messi, Lautaro Martinez, Aguero. Ct. Scaloni.