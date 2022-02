Inter, Inzaghi: «Bravi a superare la sconfitta nel derby»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro la Roma in Coppa Italia. Le parole dell’allenatore dell’Inter:

ROMA – «Io penso che i ragazzi sono stati bravissimi. Non era una partita semplice. Abbiamo meritato questa semifinale, sapendo che venivamo da una brutta sconfitta di sabato».

BASTONI – «Speriamo che Bastoni non sia niente di grave. Purtroppo è caduto male e i medici faranno gli esami».

CALO FISICO – «Comandare la partita non è semplice. Bisogna mettere in conto che ci sono grandi avversari. Normale che in alcuni momenti possiamo soffrire».

PERISIC – «Da inizio anno sta avendo dei livelli altissimi. Sono contento di come sta giocando. Posso essere solo che contento di questo gruppo per quello che stiamo facendo. Siamo in corsa per tutte le competizioni».