Coreografia Milan, la Curva Sud: «Fino alla morte!» – FOTO

Coreografia Milan, un teschio marchiato Curva Sud e una frase icastica: «Fino alla morte!». Ecco la foto dell’opera della tifoseria rossonera per il derby con l’Inter

Coreografia Milan, come sempre grande spettacolo allo stadio San Siro di Milano per il derby della Madonnina. Si sta giocando in questi minuti Milan-Inter, sfida valida per il recupero della 27^ giornata di Serie A 2017/2018, e sugli spalti spuntano coreografia mastodontiche da una parte e dall’altra.

La Curva Sud rossonera ha esibito un enorme striscione con un teschio, marchiato Curva Sud Milano, e al terzo anello una frase: «Fino alla morte!». Richiesto il massimo impegno e una spinta in più per ottenere tre punti fondamentali in ottica Champions League. Ecco la foto della coreografia rossonera: