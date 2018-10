Corona vs Ilary Blasi, che rissa: «Adesso ti rovino!», lei: «Sei un caciottaro» – VIDEO

Entrato nella casa del Grande Fratello per incontrare la sua ex fidanzata Silvia Provvedi, Fabrizio Corona si scaglia poi con la conduttrice Ilary Blasi

Scontro verbale fortissimo tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, durante la puntata del Grande Fratello. Entrato nella Casa per un incontro con la ex fidanzata, Silvia Provvedi, e incalzato dalla Blasi per alcune storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv, Corona ha alzato la voce quando la moglie di Totti gli ha chiesto: «Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?». Il riferimento è alla vicenda Flavia Vento (con la quale sembrava che Totti si frequentassi, salvo poi smentirla nel suo libro): «Ha scritto un mare di cazzate – l’attacco di Corona -. La verità è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio». Ilary Blasi ha replicato durissima: «Sei un caciottaro. Hai organizzato tutto quando mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio, lo sa tutta Italia. Io quelli come te li ‘sgamo’ subito».

Ma il violento diverbio non si è fermato qui. Corona ha continuato la sua furia: «Ci persone importanti in tv che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronzata. Io ti rovino». A quel punto Ilary Blasi ha interrotto il collegamento e salutato Corona riprendendo normalmente la trasmissione. L’ex paparazzo ha poi proseguito su Instagram, minacciando conseguenze gravi per l’ex Iena Ilary Blasi.

