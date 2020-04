Il Maracanà diventa un ospedale da campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che sta affliggendo il Brasile – VIDEO

Il Maracanà è diventato un ospedale da campo, in questi giorni, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che si è diffusa anche in Brasile.

L’impianto sportivo di Rio de Janeiro, come si può notare nel video, è stato attrezzato di ogni strumento necessario a debellare il contagio e dare sostegno ai pazienti.