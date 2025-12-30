Corvi si prende il Parma: «Settimane difficili dopo l’infortunio di Suzuki. Con lui buon rapporto. Un orgoglio difendere la porta della squadra della mia città»

Corvi si prende il Parma: il portiere dei ducali ha parlato del suo esordio in Serie A dovuto all’infortunio di Suzuki e il rapporto con lui

Il Parma ha saputo reagire con lucidità a una situazione delicata come l’infortunio del portiere titolare Zion Suzuki, scegliendo di puntare con decisione sul giovane Edoardo Corvi.

Nonostante l’arrivo dagli svincolati dell’esperto Vicente Guaita, lo staff tecnico ha confermato la fiducia al prodotto del vivaio, che ha risposto con prestazioni solide e personalità.

Intervistato da Sky Sport, Corvi ha raccontato le sensazioni di un periodo intenso, vissuto tra pressione, lavoro quotidiano e orgoglio cittadino.

L’INFORTUNIO DI SUZUKI E L’ATTESA DELL’ESORDIO – «Da quando purtroppo si è fatto male Suzuki, sono state settimane difficili da un certo punto di vista, perché la gente inizia a parlare di te e del tuo possibile esordio. C’è stata anche la sosta di mezzo, quindi settimane lunghe. Ma ho sempre lavorato con tranquillità, mi reputo un ragazzo sereno: ho dato il massimo in allenamento e la partita d’esordio è andata bene».

L’ORGOGLIO DI DIFENDERE LA PORTA DEL PARMA – «È un orgoglio indossare la maglia e i colori della mia città, sto vivendo un momento magico».

IL RAPPORTO CON SUZUKI – «Buono. È un ragazzo tranquillo come me, molto educato. Mi sono piaciute fin da subito le sue abitudini, il metodo di lavoro e la mentalità giapponese. Non lascia mai nulla al caso, cerco di seguirlo guardandolo e imparando da lui. Quando siamo in campo ci spingiamo a vicenda per migliorarci. Sono molto contento di averlo al mio fianco».

