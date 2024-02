Costacurta: «Stagione positiva se il Milan arrivasse in finale di Europa League»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei rossoneri

Alessandro Costacurta di coppe internazionali ne ha vinte tante con il Milan. Come tutti i rossoneri, però, non ha mai centrato l’Europa League. Ecco la sua analisi affidata a La Gazzetta dello Sport nel giorno in cui il Diavolo va a difendere il 3-0 sul Rennes.

STAGIONE – «Se arrivi in finale, e puoi anche accettare di perderla, la stagione è positiva. Giocarsi un titolo europeo ha valore sotto tanti punti di vista: tecnico, di immagine. Crea attesa, ti emoziona per la cavalcata. Al contrario la stagione diventerebbe non buona. E sottolineo non buona, evito di dire negativa».

RISERVE DELUDENTI A MONZA – «So che Pioli non accetta il termine “riserva”, allora dico che i subentrati hanno deluso. Chukwueze, Jovic e Okafor avrebbero dovuto dare molto di più. E si sbaglia a incolpare sempre l’allenatore, responsabili sono i giocatori: a me hanno deluso loro, non l’allenatore».

LEAO – «L’ho visto cresciuto nell’atteggiamento, ed è la base per migliorare in tutto il resto: per prima cosa, nel trovare di più la porta. Con lui spesso sono stati critico, è stato considerato campione troppo presto e invece ancora non lo è. Gli riconosco però un’attitudine diversa, più incline al sacrificio. E con la voglia di imparare può davvero avvicinarsi ai grandi».