A tutto Costacurta: «Fascia per Astori? Rispettiamo, ma cambiamo le regole…»

Billy Costacurta ha parlato di Italia-Polonia, di Ventura, della fascia da capitano e non solo. Ecco le sue dichiarazioni

Billy Costacurta, sub-commissario della Figc, ha parlato a Sky Sport in vista di Italia-Polonia di Nations League ma non solo. Queste le sue parole: «Questa sera deve iniziare una storia diversa da quella dell’ultimo anno. Spero di voltare pagina per pensare positivo, come prima. Ho avuto l’impressione che il calcio italiano sia stato troppo massacrato perché poi abbiamo visto che gli svedesi non erano così scarsi. Dobbiamo vincere e giocare bene, come ha chiesto Mancini, è stato molto chiaro. La squadra deve vincere e avere coraggio e la squadra può fare entrambe le cose. Oggi con la Polonia è importante vincere ma sappiamo che non sarà facile perché loro hanno fisicità e hanno gamba ma la gara è importante, dobbiamo vincere perché abbiamo voglia di tornare a vincere, di fare le final four. Io ho vissuto vari periodi e credo che fra 3-4-5 settimane tanti giocatori italiani giocheranno. Ho fiducia perché c’è tanta qualità e sicuramente ci toglieremo tante soddisfazioni».

Ancora Costacurta: «Ventura? La mancata qualificazione fa male anche a lui, posso immaginarlo ma lui, essendo il principale responsabile, soffrirà più degli altri e immagino non sia facile andare in giro per lui ma non è l’unico responsabile di quell’esperienza. Fascia da capitano di Astori? Secondo me la regola è sbagliata ma la regola esiste. Io ho giocato con lui e secondo me lui direbbe ‘cerchiamo di rispettare le regole’. Siamo famosi nel mondo perché non rispettiamo le regole, per una volta cerchiamo di rispettarla e poi cambiamola».