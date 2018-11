Cr7 re del lusso a Londra: suite da 9mila sterline

Cristiano Ronaldo si sta godendo qualche giornata di relax nella capitale inglese in compagnia di Georgina e del figlio

Dopo il rompete le righe di Allegri tutti i giocatori juventini si sono diretti verso i rispettivi ritiri delle Nazionali o qualche meta turistica. Uno di quest’ultimi è Cristiano Ronaldo che dopo la vittoria a San Siro ha preso un volo per Londra insieme a Georgina e Cristiano Jr. I tre hanno soggiornato presso l’Hotel Bulgari di Knightsbridge. Relax in una suite da 9mila sterline a notte (oltre 10mila euro) per l’asso portoghese: due bagni in marmo, finestre insonorizzate, soggiorno in stile italiano, mini-frigo, caminetto e un parcheggio da 50 sterline all’ora. Nello sfarzoso Bulgari, secondo quanto raccolto dal Sun, sono ammessi anche gli animali, ma il neo-arrivato gatto da 2mila euro non sembra essere partito in compagnia dei propri padroni.