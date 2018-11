Nuovo membro in casa Ronaldo: Georgina si regala il gatto da 2mila euro – FOTO

La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, si regala un gatto della pregiata specie degli Sphynx da 2mila euro: ecco il nuovo membro del clan portoghese

Buone nuove in casa di Cristiano Ronaldo, nonostante la sconfitta di ieri contro il Manchester United in Champions League: è arrivo un nuovo membro. No, nessun altro figlio per il portoghese, bensì un gatto e, nemmeno a dirlo, non un gatto qualsiasi, ma un gatto di quelli decisamente molto particolari. A presentarlo è stato Georgina Rodriguez, la compagna dell’attaccante bianconero, tramite il proprio profilo Instagram: si tratta di un gatto pregiatissimo della specie degli Sphynx che si caratterizza, in molti avranno presente, per l’assoluta mancanza di peli su tutto il corpo.

Il gatto Sphynx, a lungo criticato (ed anche purtroppo maltrattato) è oggi una delle specie più ricercate sul mercato proprio per la sua particolarità che non lo rende brutto, ma… diversamente bello. Si dice sia un compagno ideale soprattutto per le persone affette da allergia ai peli di gatto, anche se in verità l’allergia in questione deriva dalla saliva dei felini, non dal loro pelo. Comunque, fatte le dovute presentazioni, ecco la notizia più importante: il gatto Sphynx, nuovo membro ad honorem della famiglia Ronaldo (si attende di conoscere il suo nome e se avrà mai un profilo social) costa duemila euro. Spiccioli comunque per CR7.