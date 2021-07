Cagliari, Cragno giura amore: «Mi sento un sardo d’adozione»

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla squadra rossoblù e alla Sardegna

«Sto per diventare papà per la seconda volta e, se ci penso, ormai mi sento abbastanza sardo. Ho un legame forte con questa terra. Mia moglie è di Cagliari, mia figlia Benedetta è nata a Cagliari e l’altra bambina che aspettiamo nascerà in Sardegna. A questo punto credo di potermi permettere di dire che mi sento un sardo di adozione».

