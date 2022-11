Cremonese, Alvini: «Un punto importante che va valorizzato venerdì»

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata contro il Milan

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

«La Cremonese porta a casa un punto significativo che porta morale. Abbiamo reso la vita difficile al Milan e il merito è dei calciatori. E’ un punto importante ma non ci cambia tanto, va valorizzato venerdì. Abbiamo saputo soffrire in determinati momenti della partita. Quando prendi un gruppo nuovo e ci lavori, far capire cosa è il campionato italiano un percorso di adattamento ci vuole. La squadra nelle ultime settimane lo sta facendo. Il rammarico grosso è aver lasciato punti importanti per strada come a Firenze, a Lecce e anche contro la Sampdoria. Lì avevamo la possibilità di fare il salto e non c’è stato, ma dopo lo abbiamo fatto contro Salernitana e Milan. A noi ci manca soltanto la vittoria. Quando lotti come fatto questa sera non posso non essere fiducioso»