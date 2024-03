Cremonese-Como, chi tiene il passo del Parma? - Calcio News 24

In Serie B nel pomeriggio il super match tra Cremonese e Como per dare una risposta alla vittoria del Parma col Brescia

Il Parma di Pecchia continua a volare in vetta alla classifica: il gol al 89esimo di Delprato ha consegnato altri tre punti ai Ducali in un match brutto e combattuto fino alla fine. A spuntarla sono stati i crociati sempre nel finale in quella che è ormai diventata una costante.

Se il Parma si gode la vetta ora attende anche l’esito della sfida tra Cremonese e Como. La seconda contro la terza della classe in uno scontro dove una delle due, se non entrambe in caso di parità, potrebbero perdere punti rispetto alla capolista. Chi riuscirà a tenere il passo? Difficile a dirsi perché questa Serie B ci ha sempre regalato sorprese.