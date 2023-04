Cremonese, Ballardini: «Contro la Fiorentina non ci saranno Okereke, Ferrari, Chiriches e Acella»

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina

PAROLE – «Mi aspetto una conferma di quanto visto anche in passato: una gara fatta bene, giocata con personalità, con voglia di mettere in difficoltà gli avversari quando abbiamo la palla e quando non l’abbiamo di far giocare male la Fiorentina. La Coppa Italia è certamente una bella vetrina, ce la siamo guadagnata perché quando elimini Napoli e Roma hai dei grandi meriti. Ma serve una grande partita, perché contro la Fiorentina se non fai una grande partita fai brutte figure. Infortunati? Non ci saranno Okereke, Ferrari, Chiriches e Acella».