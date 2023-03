Cremonese, Ballardini: «Non perdiamo tempo, meritiamo di più»

Conferenza stampa Ballardini, l’allenatore della Cremonese ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato alla vigilia del match con la Fiorentina.

PAROLE – «Nell’ultima partita siamo stati timidi nel gioco, con poca personalità con la palla, e poco aggressivi. Abbiamo condizionato poco gli avversari nei primi tempi, mentre nella ripresa la squadra ha tirato fuori intensità, movimento, profondità, è restata corta e con la palla ha fatto vedere di essere più padrona del campo. Dobbiamo partire subito così, se no perdiamo tempo e non ne abbiamo. Noi ci divertiamo tutta la settimana, ed è quasi un paradosso. I ragazzi si allenano bene, si impegnano tanto, sono seri e professionali. Quindi serve ottenere qualcosa in più, perché danno buone sensazioni. Lo diciamo e non veniamo da un altro pianeta, qualche anno da allenatore e staff l’abbiamo passato. Non lo dico perché è la prima volta che alleno, ma in base alle esperienze avute in passato. Spesso dico “porca miseria”, voi ragazzi avete diritto di avere qualche soddisfazione in più. Faremo di tutto per raggiungere quello che ci meritiamo, poi chiaramente bisogna fare sempre meno errori».