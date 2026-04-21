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Cremonese, Giacchetta sorprende tutti: «Contro il Napoli per portare il risultato a casa, spero di avere un bel pullman a due piani a disposizione!»
Cremonese, Simone Giacchetta ha parlato così in vista della sfida di venerdì al Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioni
A Radio CRC, è intervenuto il dirigente della Cremonese Simone Giacchetta. Queste le sue dichiarazioni.
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PULLMAN DAVANTI ALLA PORTA – «Giampaolo è un ottimo tecnico che fa giocare la squadra. Quando si affrontano le squadre grandi contro squadre piccole, queste ultime diventano vittime predestinate e per questo l’espressione: “Mettere un pullman davanti alla porta” rappresenta la normalità. Se questo, però, vuol dire portare il risultato a casa, spero di avere un bel pullman a due piani a disposizione».
CONTE – «A quel livello le decisioni si prendono in condivisione tra le parti, altrimenti non ha senso continuare. De Laurentiis e Conte sono due figure professionali di alto livello come presidente e allenatori. De Laurentiis rappresenta la proprietà del Napoli e ha la responsabilità deve portare avanti anche un discorso finanziario, economico e tecnico del club. Sono sicuro che sapranno trovare un’intesa che avrà al primo posto l’interesse del Napoli che ha sempre la priorità. Poi il resto si vedrà».
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