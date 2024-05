Cremonese, Stroppa: «Playoff OPPORTUNITA’ straordinaria, le ambizioni del Catanzaro…»

Le parole di Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, alla vigilia della sfida dei playoff contro il Catanzaro

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie B contro il Catanzaro.

GARA– «Stiamo molto bene e sono sicuro che faremo una grandissima prestazione, quando siano andati a Catanzaro eravamo in un momento così così e abbiamo fatto un’ottima partita. Ora bisogna fare ancora meglio perché loro possono metterci in difficoltà, ma abbiamo le armi per rispondere e fare altrettanto. Affronteremo il Catanzaro nel suo stadio con l’approccio giusto e la determinazione giusta. Poi oltre alla partita di domani sera ce n’è un’altra, sono due tempi e bisogna ragionare sui 180 minuti. Al di là del singolo episodio bisogna capire che non è mai finita: ciò che succederà domani non sarà condizionante per la partita successiva, terrà aperto a qualsiasi risultato».

CATANZARO– «Oggi credo che siamo alla pari, chi si trova a giocare queste gare ha le stesse ambizioni, disputiamo una semifinale che ha il 50% di possibilità per ognuna delle squadre che avranno motivazioni al massimo. – prosegue ancora Stroppa come si legge sul sito del club – A Catanzaro potevamo vincere come perdere, siamo entrambe squadre votate al palleggio e guardando le rose mi permetto di dire che abbiamo obiettivi tecnici comuni. Ci piace giocare a calcio e vincere le partite attraverso le prestazioni. Quello di domani sarà un discorso nuovo, diverso rispetto al campionato. Iemmello? È un fattore, ha trovato l’ambiente giusto e si sta esprimendo a livelli mai visti prima. Ma la nostra attenzione non è rivolta solo a lui, ma anche ad altri giocatori come Vandeputte e Petriccione, che ho avuto a Crotone. Il Catanzaro è una squadra importante».

PLAYOFF– «Vincerli è bellissimo, ma al di là di questo credo che ogni storia sia diversa dalla precedente. Certo, mi piacerebbe dire le stesse cose tra due settimane. Abbiamo un’opportunità straordinaria e dobbiamo affrontarla al massimo, in tutte le sue sfaccettature. Conterà tanto star bene fisicamente e avere la mentalità giusta, e la squadra ha queste caratteristiche: nel calcio poi può succedere di tutto, ma sicuramente noi ci siamo».