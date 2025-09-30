Criscitiello contro Dimarco: «Ha perso un’altra occasione per portare rispetto. Poteva dirlo l’anno scorso…». L’attacco del noto giornalista

Una frecciata al veleno che non è passata inosservata. Alla vigilia dell’importante esordio in Champions League contro lo Slavia Praga, le parole dell’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, hanno innescato una dura polemica, attirando la critica sferzante del giornalista Michele Criscitiello.

Tutto nasce dalla conferenza stampa di ieri. A chi gli chiedeva se il cambio di allenatore gli avesse dato qualcosa in più, Dimarco ha risposto con un chiaro riferimento alla gestione del suo ex tecnico, Simone Inzaghi, trasferitosi in estate all’Al-Hilal. «Il cambio di allenatore mi ha dato qualcosa in più? Allenia la partita solo giocando, più giochi più migliori di condizione. In questi anni è uscendo al sessantesimo, matematicamente, era difficile crescere di condizione. Quest’anno sto migliorando perché sto giocando molti più minuti».

Una critica neanche troppo velata, che non è piaciuta a Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia, nel suo intervento, ha attaccato duramente il giocatore, accusandolo di scarsa professionalità e mancanza di rispetto. «Queste dichiarazioni ti fanno capire che bisogna essere professionisti in campo e fuori. Dimarco ha perso un’altra occasione per portare rispetto. Quando uno parla così sicuramente non può essere considerato affidabile. Poteva dirlo l’anno scorso…».

L’affondo di Criscitiello è netto. Il giornalista non contesta il merito delle parole di Dimarco, ma il tempismo. La critica a un allenatore ormai andato via viene letta come un gesto tardivo e opportunistico, che un vero professionista avrebbe dovuto evitare. “Poteva dirlo l’anno scorso”, chiosa Criscitiello, sottolineando come la vera leadership si dimostri nel confronto diretto e non con frecciate a distanza. Una polemica che aggiunge tensione a una vigilia europea che doveva essere solo di festa.