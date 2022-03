Clamoroso Criscito, non si sente di lasciare il Genoa: niente Toronto a marzo per il capitano del Grifone

Niente Toronto per Mimmo Criscito. Come riportato da Sky Sport il capitano del Genoa ha deciso di non abbandonare la nave nel momento del bisogno, con la squadra in piena lotta salvezza.

Una rinuncia a contratti già fatti, ma si riparlerà del trasferimento in Canada soltanto a campionato concluso.