Genoa, Criscito: «Vogliamo evitare che succeda come gli anni scorsi»

Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Bologna. Le sue parole.

«Già negli ultimi anni siamo arrivati a lottare per non retrocedere l’ultima giornata e non vogliamo che succeda ancora. Ce la metteremo tutta a partire dalla sfida di questa sera con il Bologna. Siamo fiduciosi»