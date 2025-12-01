Crisi Fiorentina, Polverosi analizza la sconfitta viola in casa dell’Atalanta: «Atteggiamento non da squadra, è mancata la reazione nel secondo tempo»

Crisi Fiorentina, Polverosi analizza la sconfitta viola in casa dell’Atalanta sul Corriere dello Sport: squadra assente nell’atteggiamento e nella reazione

Il disastro della Fiorentina non ha fine. A Bergamo arriva la seconda sconfitta consecutiva, la prima in campionato per Vanoli, che conferma l’ultimo posto in classifica con la peggior difesa e soli sei punti in tredici partite. Quello che preoccupa di più, secondo Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, è «un atteggiamento non da squadra in lotta per la salvezza». La squadra è «in balìa di se stessa», incapace di reagire come contro la Juventus.

Il confronto con l’anno scorso è impietoso: con Palladino (ieri avversario e vincitore), alla tredicesima giornata i viola erano secondi, con 22 punti in più, 17 gol segnati in più e 11 subiti in meno. Eppure, nove titolari su undici erano gli stessi.

«Alla Fiorentina è scoppiata la testa», scrive Polverosi. Serve una scossa forte per sostenere Vanoli, che non è ancora riuscito a far comprendere la gravità della situazione. Tra le ipotesi: un ritiro punitivo (nonostante il Viola Park), l’ingaggio di un dirigente forte, l’apertura degli allenamenti ai tifosi. L’ideale sarebbe il ritorno di Commisso, ma non è possibile. «In ogni caso serve qualcosa che porti a una presa di coscienza totale, perché così la Fiorentina rotola in B. Ragazzi, è l’anno del centenario, non scherzate».

L’ultimo appiglio è il calendario: ora arrivano Sassuolo, Verona, Udinese e Parma. La Fiorentina deve invertire il trend dell’anno scorso (vittorie con le grandi, sconfitte con le piccole) e fare punti pesanti.

Contro l’Atalanta, dopo un primo tempo discreto, la squadra è crollata dopo il gol fortunoso di Kossonou. «È mancata la reazione nel secondo tempo e solo dopo mezz’ora Kean ha centrato il palo. Altro segnale». Polverosi critica anche le scelte di Vanoli: Fagioli regista fuori ruolo e la coppia Piccoli-Kean, troppo simili e poco prolifici (un solo gol su rigore in 421 minuti insieme). Piccoli, in particolare, ha sbagliato due gol, il primo con una «superficialità inaccettabile».