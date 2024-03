Crisi Juve, Tacchinardi: «Ha inchiodato quando doveva accelerare»

Nella sua carriera in bianconero ha vinto e lo ha fatto anche per come ha saputo attraversare i momenti di crisi. Per questo Alessio Tacchinardi è l’uomo adatto per parlare della situazione odierna della Juventus. Ecco le sue parole al Corriere della Sera.

LA CRISI DOVUTA ALL’INTER – «No, la Juve si è persa da sola, nel momento decisivo della stagione. Quando doveva accelerare ha inchiodato. Troppa pressione, forse, ma si poteva benissimo restare a 5-6 punti dall’Inter capolista. Ora sì, la squadra è crollata mentalmente. Un vero dispiacere, perché vuol dire che i calciatori non sono pronti per vincere, non hanno saputo fare il salto di qualità».

GLI ESTERNI NON CONVINCONO – «Weah è un giocatore offensivo, non un esterno a tutta fascia come Cambiaso e Kostic. La Juve vuole continuare con il 3-5-1-1? Allora Weah e Chiesa non sono adatti a questo modulo. Poi, ovvio, contano anche l’atteggiamento e la fame. E la fortuna si può portare dalla propria parte, come sta facendo la Roma di De Rossi. A volte gira comunque male, come è successo alla Juve a Napoli, ma serve un’elettricità particolare, sia in allenamento che in partita: chi ha giocato ad alti livelli lo sa bene».

ALLEGRI E IL PUNTO GUADAGNATO SUL BOLOGNA – «Quella dichiarazione mi ha lasciato un po’ così… Ma non spariamo su Allegri, sarebbe troppo facile».

CONTE – «Io voto Antonio, un top che ama la Juve. Torino è casa sua. É in un momento della vita in cui potrebbe davvero pensare a un’altra avventura in bianconero. In alternativa, Thiago Motta andrebbe sicuramente bene»