Crisi Milan, le domande da farsi per il futuro: Paratici o Tare? E quale sarà il ruolo di Ibrahimovic?

Crisi Milan, l’analisi di Andrea Masala sul futuro dei rossoneri, in particolare in dirigenza, tra il nuovo ds e il ruolo di Ibrahimovic

La crisi del Milan è continuata anche nell’ultima giornata di campionato, che con la sconfitta di Napoli ha complicato ulteriormente la situazione di classifica e la conseguente rincorsa a un posto in Europa. Il futuro immediato si chiama derby di Coppa Italia, lì non si può più sbagliare. Ma proiettandosi più in là, l’analisi verte sui cambiamenti dirigenziali. Ecco l’analisi de La Gazzetta dello Sport, a firma Andrea Masala:

«Il restyling immediato è l’ammissione implicita di un fallimento: deve abbracciare tutte le componenti, a partire dallo staff dirigenziale. Il dossier del direttore sportivo appare quasi accessorio, al contrario è molto urgente, se al Milan vorranno riattivare una catena di comando tempestiva ed efficiente. Si parla di Paratici in pole position, resta in pista Tare: chiunque sarà, occorre darsi una mossa. Non sarà una domanda così originale, ma vale la pena ripeterla: che competenze avrà il boss Ibrahimovic? Giusto per sapere come regolarsi per il futuro, non tanto a beneficio dei media, ma del gruppo-squadra».