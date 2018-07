Cristiano alla Juve. E il Real perde un milione di followers

Cristiano alla Juve, il Real perde un milione di follower in un giorno. E i bianconeri volano sui social network con CR7

La potenza mediatica di un club oggi si misura anche in base al comportamento dei follower sui social network. E l’effetto social dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra portare benefici solamente ai bianconeri da questo esclusivo punto di vista. L’edizione odierna di As, infatti, ha comparato gli account social di Juventus e Real Madrid dal momento dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia. E la fluttuazione delle preferenze, questa volta, è tutta a favore della Juventus.

Dopo l’annuncio della sua cessione dal Real alla Juve, le merengues hanno perso quasi un milione di followers sul social network Twitter, passando da 31,97 milioni di follower a 31,02 nel giro di appena 24 ore. Insomma, quasi un milione di followers perso nel giro di un giorno: una perdita del tre per cento circa per i numeri comunque impressionanti del Real. E la Juventus? Effetto totalmente contrario visto che se andiamo a guardare i numeri di Instagram, la Vecchia Signora è passata nel giro di poco tempo da poco più di 10 milioni di followers agli attuali 11,4. Un balzo impressionante, effetto CR7: ed è solo l’inizio…