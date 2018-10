Cristiano Piccini: ecco chi è l’ultima scommessa di Mancini

Roberto Mancini, dopo l’infortunio di D’Ambrosio, ha puntato su Cristiano Piccini, terzino destro di 26 anni che milita nel Valencia

L’ultima scommessa di Roberto Mancini si chiama Cristiano Piccini: terzino destro di 26 anni in forza al Valencia, che il ct ha chiamato per gli impegni con Ucraina e Polonia dopo l’infortunio di D’Ambrosio. Una scommessa costosa: sì perché Piccini, che quest’estate si è trasferito in Spagna dopo l’esperienza portoghese con lo Sporting, ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Per il classe ’92 la carriera sta finalmente prendendo il verso giusto, se si considera che ha assaggiato il calcio professionistico a partire dalla Serie B e C con le maglie di Carrarese, Spezia e Livorno. Trattandosi di un prodotto del vivaio della Fiorentina, Piccini non ha mai nascosto il desiderio di tornare prima o poi a Firenze.

Piccini potrà mettere al servizio della Nazionale una discreta esperienza estera, visto che già nel 2014 ha esordito nella Liga con la maglia del Betis Siviglia, per poi passare nel 2017 allo Sporting Lisbona. In caso di esordio con la maglia azzurra renderà ancora più rocciosa la retroguardia dell’Italia, se si considerano i suoi 89 kg e i suoi 189 cm di altezza. Piccini, nonostante il fisico imponente, sa comunque abbinare una discreta velocità ed è un ragazzo che non si arrende mai: nel 2016 subì infatti la rottura del crociato, ma ha saputo rialzarsi e adesso comincia a togliersi le soddisfazioni.