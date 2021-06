Cristiano Ronaldo a sorpresa: «Gol più belli? Contro la Juventus» – VIDEO

Cristiano Ronaldo racconta i suoi momenti migliori in carriera: ecco le parole dell’attaccante della Juventus – VIDEO

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha raccontato alcuni momenti della sua carriera sul canale Youtube di Livescore.

PARTITA PREFERITA – «Avendo giocato bene in tantissime gare per me è difficile sceglierne una. Partirei sicuramente con una di quella in cui ho segnato più gol, come la gara contro la Spagna a Russia 2018. Poi ricordo bene le finale vinte, come quella della Champions 2017 con il Real Madrid, contro la mia attuale squadra, la Juventus. Feci doppietta».

GOL PREFERITO – «Ho segnato in tutto 777 gol in carriera. Sfortunatamente devo citare ancora un dispiacere recato alla mia Juve quando giocavo nel Real: la rovesciata ai quarti di Champions nel 2018, contro il mio grande amico Gigi Buffon».