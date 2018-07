Formazione Juve 2018-2019: così giocherà la squadra di Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo giocherà da numero nove

Cristiano Ronaldo non è più un sogno del fantamercato di luglio. Cristiano Ronaldo alla Juve è semplicemente realtà. E ora Massimiliano Allegri si può godere il giocatore in attività più forte del pianeta. Ormai non ci sono più dubbi: CR7 è bianconero e già dai prossimi giorni si metterà a disposizione del suo nuovo allenatore, dei suoi nuovi compagni e di un ambiente pronto ad accoglierlo come un re. Lui, sul campo, può fare la differenza. Ma dimenticatevi il Cristiano Ronaldo che veniva impiegato al fianco di Benzema nel 4-3-1-2 (con Isco in campo) oppure nel ruolo di esterno sinistro del 4-3-3 (nei casi in cui Bale scalzava il trequartista spagnolo). Cristiano Ronaldo alla Juventus farà la punta centrale. Ed è per questo motivo che Madama sacrificherà sull’altare delle cessioni Gonzalo Higuain, un giocatore che con l’asso portoghese in rosa finirebbe per avere in rosa un ruolo di secondo piano. Allegri, avendo Cristiano Ronaldo ai suoi ordini, cambierà la squadra. O semplicemente consoliderà quanto già proposto in questi anni lavorando su due opzioni tattiche: il 4-3-3 e il 4-2-3-1, perfetti per sposare le caratteristiche del fenomeno ex Real Madrid. (LEGGI ANCHE: FORMAZIONI SERIE A 2018-2019)

IPOTESI 1 – Il modulo più equilibrato per esaltare, qualora ce ne fosse bisogno, le caratteristiche micidiali di Cristiano Ronaldo è il 4-3-3. In questo caso la Juve 2018-2019 giocherebbe con Szczesny in porta, sicuro titolare dopo la partenza di Gigi Buffon in direzione Psg, e con una linea difensiva composta da Cancelo a destra, Alex Sandro a sinistra (se dovesse partire, la Juve interverrà sul mercato rinforzando l’out mancino) e con Chiellini e il nuovo che avanza Caldara al centro. A centrocampo, al saldo dell’arrivo di Emre Can dal Liverpool, non esistono dubbi: giocano il tedesco, Pjanic in cabina di regia e Matuidi a sinistra (ma occhio anche alla suggestione Bernardeschi, che Allegri vede nel ruolo di mezzala). Davanti, a sostegno di Cristiano Ronaldo, Dybala a destra e Douglas Costa a sinistra: un tridente che combina forza, cambio di passo, qualità, velocità, fisicità e gol.

Formazione Juve 2018-2019: la prima ipotesi

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Caldara, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

IPOTESI 2 – La seconda ipotesi più accreditata per la Juve che verrà è quella legata al 4-2-3-1, un modulo che Allegri ha sperimentato con successo nella stagione 2016-2017, abbandonando quasi definitivamente il 3-5-2. Per quanto concerne la difesa gli accorgimenti non cambiano, anche se un po’ di prudenza, soprattutto a destra, consiglierebbe la titolarità del più difensivo De Sciglio a scapito del nuovo arrivato Cancelo. In mezzo al campo il sacrificato sarebbe ovviamente Matuidi, con Emre Can facilmente alternato a Sami Khedira. Davanti, invece, le cose cambiano. Eccome. Con Cristiano Ronaldo nelle vesti di riferimento centrale agirebbero alle sue spalle Douglas Costa a destra, Dybala da trequartista centrale e Mandzukic da esterno sinistro. Roba da leccarsi le dita.

Formazione Juve 2018-2019: la seconda ipotesi

JUVE (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Caldara, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.