Cristiano Ronaldo Djokovic, siparietto social sull’esultanza di Cr7 – VIDEO

Continua il siparietto a distanza tra Cristiano Ronaldo e Novak Djokovic: il tennista serbo, numero 1 dell’ATP, ha festeggiato con la tipica esultanza del campione portoghese.

Djokovic ha chiesto a Ronaldo pareri sulla sua imitazione ed è arrivata la proposta di CR7: «Niente male, bro». Un rapporto che fa sognare quello tra due degli sportivi più influenti dei nostri tempi.

.@Cristiano how did I do? 😂 https://t.co/cF1CQ0noPW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 13, 2020