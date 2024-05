Juventus Salernitana, Rabiot: «Futuro? La situazione è questa»

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana per 1-1

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 maturato contro la Salernitana.

SITUAZIONE – «Se non vince stasera l’Atalanta andremo a cercare il posto a Bologna. E’ vero che è una situazione complicata da tante settimane. Dobbiamo cercare di stare tranquilli soprattutto perché c’è una finale da giocare mercoledì. Non è il momento di andare fuori giri adesso. Mancano 3 partite alla fine della stagione. Possono capitare queste situazioni nel calcio. Il gruppo è un po’ giovane e inesperto, quindi ci sta. Sulla prestazione oggi primo tempo brutto, non c’è niente da dire, poi meglio nel secondo. Però creiamo le occasioni ma alla fine siamo poco lucidi»

COME ARRIVA LA JUVE ALLA FINALE CON L’ATALANTA – «E’ una partita secca, ce la giocheremo anche se stanno facendo molto bene. Per me è ancora meglio, personalmente preferisco affrontare squadre forti e giocare una bella finale. Il calcio è così, a volte sei lì, adesso siamo un po’ giù ma è così. Abbiamo una finale da giocare, è un bel momento, ce lo meritiamo di andare a cercare una medaglia»

SPIEGAZIONE DEL MOMENTO – «Il calcio è così, è una cosa mentale, non è una roba tecnica. Nel secondo tempo non c’è partita, prendiamo 3 pali, siamo un po’ sfortunati. In questo momento non c’è tanto da dire. Solo che non possiamo fare un primo tempo così e poi aspettare il secondo. Dobbiamo giocare er 90 minuti, in questa seconda stagione l’abbiamo non siamo riusciti a mantenere il livello per 90 minuti e questo ci è costato un po’ di punti»

QUANTE POSSIBILITA’ CHE RIMANGA ALLA JUVE – «Avevo detto che finché non sono raggiunti gli obiettivi non parleremo con la società. Vedremo quando saremo in Champions e avremo vinto questa Coppa. Le mie sensazioni? Come ho detto sempre sono contento, stasera avevo la fascia da capitano, è un orgoglio essere qui e provare a guidare questa squadra e i giovani. Poi nel calcio bisogna parlare ad un certo punto, ci sono cose da dire ma vedremo dopo la finale. Siamo tranquilli, avremo il tempo dopo tutto questo»