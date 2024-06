Zazzaroni su Thiago Motta: «Sta chiedendo la LUNA alla Juve per quanto riguarda il CALCIOMERCATO»

Zazzaroni ha parlato di quello che sarà il ciclo di Motta alla Juve, sottolineando la situazione attuale tra società e tecnico

A Tmw Radio, Ivan Zazzaroni ha parlato del possibile arrivo di Thiago Motta alla Juve, sottolineando che il tecnico starebbe facendo molte richieste ai bianconeri.

THIAGO MOTTA JUVE – «Sta chiedendo la luna come giocatori. Giuntoli mi ha detto che non ha ancora firmato e ci sono ancora alcune cose che deve chiarire e penso che Giuntoli andrà lì per parlarci. Motta vuole incidere molto sulle scelte della squadra e la Juve non ha tutte queste risorse. Ma ha le idee chiare e vuole andare alla Juve per vincere e cambierà molto nella squadra. L’Inter rimane favorita»